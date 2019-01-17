Son Dakika Haberleri: Son ankete göre Brexit taraftarları güç kaybediyor

Son ankete göre Brexit taraftarları güç kaybediyor

2 saat önce

İngiltere'de krize dönüşen Brexit sürecinde yapılan son ankete göre halkın AB üyeliği konusundaki görüşü dramatik biçimde değişti.

Son ankete göre Brexit taraftarları güç kaybediyor, System.String[]
İngiltere'de krize dönüşen Brexit sürecinde yapılan son ankete göre halkın AB üyeliği konusundaki görüşü dramatik biçimde değişti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:30 

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi
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