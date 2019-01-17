Son ankete göre Brexit taraftarları güç kaybediyor
2 saat önce
İngiltere'de krize dönüşen Brexit sürecinde yapılan son ankete göre halkın AB üyeliği konusundaki görüşü dramatik biçimde değişti.
İngiltere
'de krize dönüşen Brexit sürecinde yapılan son ankete göre halkın AB
üyeliği konusundaki görüşü dramatik biçimde değişti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:30
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