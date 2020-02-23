Son ankete göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 40'ın altında - Son Dakika
Son Dakika Politika Son ankete göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 40'ın altında - Son Dakika

Son ankete göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 40'ın altında

12 dakika önce

Siyasetin nabzını tutan anket sonuçları partiler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Polimetre'nin son anketine göre AK Parti'nin oyu yüzde 30 MHP'nin oyu yüzde 8,9. Buna göre Cumhur İtifakı'nın toplam oyu yüzde 38,9.

Siyaset gündemi yeni kurulan ve kurulacak partilerle hareketlenirken araştırma şirketleri de sahada sürekli çalışma yapıyor. Polimetre'nin yaptığı son ankette Cumhur İttifakı yüzde 38,9 oy oranına sahip. AK Parti'nin oyu yüzde 30 çıkarken MHP'nin oyu ise yüzde 8,9.

Türkiye, 2018 ve 2019 seçimlerini atlattı. Ancak partiler ve araştırma şirketleri saha çalışmalarına sürekli devam ediyor. CumhurbaşkanlığıHükümet Sistemi'nde de cumhurbaşkanı seçilecek kişinin alması gereken yüzde 51'lik oy partilerin veya ittifakların alacağı tek bir oyu bile daha önemli hale getiriyor.

CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 40'IN ALTINDA

Polimetre'nin yaptığı son ankete göre; AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 40'ın altında. Ankete göre AK Parti'nin oyu yüzde 30 MHP'nin oyu ise yüzde 38,9.

MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 36,4

Ankette Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu yüzde 25,3, İYİ Parti'nin oyu yüzde 11,1. Böylece Millet İttifakı'nın oyuda yüzde yüzde 36,4'e ulaştı.

YENİ PARTİLERİN OY ORANI

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin toplam oy oranı ise yüzde 10 seviyesinde.

Son ankete göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 40'ın altında
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AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:13 
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