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Son ankette ilginç sonuç: Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı - Son Dakika

Son ankette ilginç sonuç: Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı

18.06.2021 07:48

Avrasya Araştırma Şirketi tarafından yapılan son anketin sonuçları açıklandı. AK Parti, CHP, İYİ Parti ve HDP'nin barajı geçtiği ankette MHP 8.4 alırken, kısa süre önce Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi'nin yüzde 4,1 oy alması ise dikkatlerden kaçmadı.

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Haziran ayı içerisinde gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını paylaştı. Youtube hesabından açıklamalarda bulunan Özkiraz, son anket sonuçlarında Millet İttifakı'nın oyunun yükseldiğini söyledi.

SON ANKETTE DEVA PARTİSİ SÜRPRİZİ

Avrasya Araştırma Şirketi tarafından vatandaşlara, "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette, Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi sürpriz yaptı. Babacan'ın partisi, kararsızların dağıtılmasının ardından yüzde 4,1 oy aldı.

MHP BARAJ ALTI KALDI

Ankette diğer partilerin dağılımları ise AK Parti yüzde 29.5, CHP yüzde 26.9, İYİ Parti yüzde 14. 7, HDP yüzde 11, MHP yüzde 8,3, Gelecek Partisi yüzde 1,5, Saadet Partisi yüzde 1,2 şeklinde oldu.

İNCE'NİN PARTİSİ DİBE ÇAKILDI

CHP'den ayrılan Muharrem ince tarafından kurulan Memleket Partisi ise son anketlerde dibe çakıldı. Avrasya Araştırma'nın Haziran ayında Memleket Partisi'nin oyu yüzde 0.7 oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında partisinin oy oranları hakkında, "Elinizi vicdanınız koyun, yani yüzde 1,5 olur mu Allah için" ifadelerini kullanmıştı.

Son anket sonuçları açıklandı! Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı

Avrasya Araştırma Şirketi'nin yaptığı araştırmada kararsızlar dağıtılmadan önce;

AK Parti: %24,2

CHP: %22,0

İYİ Parti: %12

HDP: %9,0

MHP: %6,8

DEVA: %3,4

Gelecek Partisi: %1,2

Saadet Partisi: %1,0

Memleket Partisi: %0,7

Demokrat Parti: %0,6

TİP: %0,5

Yeniden Refah Partisi: %0,2

Vatan Partisi: % 0,1

BBP: %0,1

TDP: %0,1

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise oy dağılımı şöyle oldu:

AK Parti: %29,5

CHP: %26,9

İYİ Parti: %14.7

HDP: %11

MHP: %8,3

DEVA: %4,1

Gelecek: %1,5

Saadet: %1,2

Diğer: %2,8

Son ankette ilginç sonuç: Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı

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Son Dakika Politika Son ankette ilginç sonuç: Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Son ankette ilginç sonuç: Ali Babacan'ın DEVA Partisi yüzde 4,1 aldı - Son Dakika
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