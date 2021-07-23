Mehmet Pösteki'nin Genel Müdürü olduğu ORC Araştırma, 13-18 Temmuz arasında 36 ilde 4520 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.
"Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu ankette AK Parti yüzde 33'le birinci, CHP yüzde 25'le ikinci, İYİ Parti yüzde 12,5'la üçüncü parti oluyor.
Ankete göre MHP yüzde 9,8 ile HDP ise yüzde 8,0 ile baraj altında kalıyor. Bu iki partinin ardından ise Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Memleket Partisi ve Saadet Partisi geliyor.
AK Parti: %33,4
CHP: %25,0
İYİ Parti: %12,5
MHP: %9,8
HDP: %8,0
Gelecek Partisi: %2,9
DEVA: %2,2
Memleket Partisi: 1,5
Saadet Partisi: 1,3
Son Dakika › Politika › Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi - Son Dakika