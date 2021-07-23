Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi - Son Dakika

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Mehmet Pösteki'nin Genel Müdürü olduğu ORC Araştırma, 13-18 Temmuz arasında 36 ilde 4520 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

3 PARTİ BARAJI GEÇEBİLDİ

"Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu ankette AK Parti yüzde 33'le birinci, CHP yüzde 25'le ikinci, İYİ Parti yüzde 12,5'la üçüncü parti oluyor.

HDP VE MHP BARAJ ALTI KALDI

Ankete göre MHP yüzde 9,8 ile HDP ise yüzde 8,0 ile baraj altında kalıyor. Bu iki partinin ardından ise Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Memleket Partisi ve Saadet Partisi geliyor.

Bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: %33,4

CHP: %25,0

İYİ Parti: %12,5

MHP: %9,8

HDP: %8,0

Gelecek Partisi: %2,9

DEVA: %2,2

Memleket Partisi: 1,5

Saadet Partisi: 1,3