Son anketten dikkat çeken sonuç! Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınmasına karşı tavrının etkisi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak için başvuruda bulunmalarının ardından dünya gözü bu bölgeye çevrildi. Bu karara ilk olarak sınırlarında NATO üyesi ülke istemeyen Rusya karşı çıkmıştı. Öte yandan iki ülke de bugüne kadar Türkiye'nin iadesini talep ettiği FETÖ ve PKK mensubu teröristler konusunda olumlu geri dönüş yapmadı. Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye, iki ülkenin de üyeliklerine oylamada "hayır" oyu vereceğini açıkladı. Bu süreç Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhaneleri gibi. Olumlu bakmamız mümkün değil" açıklamalarında bulunarak iki ülkeden de somut adımlar istedi.

ERDOĞAN'IN İKİ ÜLKEYE KARŞI TAVRININ ETKİSİ

Metropoll'un Türkiye'nin Nabzı Mayıs 2022 araştırmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya alınmasına karşı tavrının etkisi irdelendi. Ankette vatandaşlara "Genel olarak düşündüğünüzde, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" diye soruldu.

ONAYLAYANLARIN ORANINDA ARTIŞ

Buna göre, onaylayanların oranı yüzde 44.4, onaylamayanlar ise yüzde 47.3 olarak belirlendi. Öte yandan "Fikrim Yok/Cevap Yok" diyenlerin oranı ise 8.4 oldu. Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylayanların oranının Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvuruda bulunması sürecinde arttığı görüldü.