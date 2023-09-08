Son antrenmana çıkmadı! Galatasaray'dan bir yıldız daha kayıyor

Galatasaray'da Midstjö'nün ardından Leo Dubois ile de yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki sağ bekin son antrenmanda yer almadı.
Galatasaray'dan ayrılması an meselesi olan Dubois'nın yeni adresinin Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ya da Pendikspor olması bekleniyor.
Fransız futbolcu, Lyon'dan Galatasaray'a 2.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılarla 28 maça çıkan Dubois, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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