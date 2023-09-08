Son antrenmana çıkmadı! Galatasaray'dan bir yıldız daha kayıyor - Son Dakika

Son antrenmana çıkmadı! Galatasaray'dan bir yıldız daha kayıyor

Son Güncelleme: 08.09.2023 15:03

Galatasaray'da son antrenmana çıkmayan Leo Dubois'nın takımdan ayrılması an meselesi. Fransız futbolcunun adı Pendikspor ve Başakşehir ile anılıyor.

Galatasaray'da Midstjö'nün ardından Leo Dubois ile de yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki sağ bekin son antrenmanda yer almadı.

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Galatasaray'dan ayrılması an meselesi olan Dubois'nın yeni adresinin Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ya da Pendikspor olması bekleniyor.

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Fransız futbolcu, Lyon'dan Galatasaray'a 2.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılarla 28 maça çıkan Dubois, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Son antrenmana çıkmadı! Galatasaray'dan bir yıldız daha kayıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son antrenmana çıkmadı! Galatasaray'dan bir yıldız daha kayıyor - Son Dakika
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