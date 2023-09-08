Son antrenmana çıkmadı! Galatasaray'dan bir yıldız daha kayıyor

Galatasaray'da Midstjö'nün ardından Leo Dubois ile de yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki sağ bekin son antrenmanda yer almadı.

2 TAKIM PEŞİNDE

Galatasaray'dan ayrılması an meselesi olan Dubois'nın yeni adresinin Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ya da Pendikspor olması bekleniyor.

4 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Fransız futbolcu, Lyon'dan Galatasaray'a 2.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılarla 28 maça çıkan Dubois, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.