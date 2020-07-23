Son antrenmanda Pınar için koştular

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, son antrenmanında Pınar Gültekin için koştu. Sporcular, eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Gültekin için antrenman öncesinde "Kadına yönelik şiddet, şiddetin her biçimi gibi insanlığını yüz karasıdır" yazılı pankart açtı.

Kadınlar Hentbol Süper Lig hazırlıklarını Antalya'da Düzlerçamı Milli Parkı içinde bulunan Güver Uçurumu'nda kros antrenmanıyla sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, son çalışmasında Muğla'nın Ula ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından katledilen Pınar Gültekin için koştu.

Kadrosunda 18 yaşında 9 oyuncunun yer aldığı Muratpaşa Belediyespor'un oyuncuları, kros antrenmanı öncesinde "Kadına yönelik şiddet, şiddetin her biçimi gibi insanlığını yüz karasıdır" yazılı pankart açtı ve alkışlarla kadına yönelik şiddeti protesto etti. Takım kaptanı ve aynı zamanda bir çocuk annesi Diğdem Hoşgör, "Artık kalbimizin dayanacağı bir acı daha kalmadı. Takım olarak 'Yeter artık' diyoruz ve kadınlara, çocuklara, hayvanlara, doğaya yönelen şiddeti lanetliyoruz" dedi. - ANTALYA