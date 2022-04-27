Son araştırmada dikkat çeken sonuçlar! "Suriye'ye dönmem" diyenlerin oranı 2020'de yüzde 78'e çıktı - Son Dakika
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Son araştırmada dikkat çeken sonuçlar! "Suriye'ye dönmem" diyenlerin oranı 2020'de yüzde 78'e çıktı

27.04.2022 10:06

Birleşmiş Milletler Göçmen Ofisi'nin yaptığı son araştırmada Suriyelilerle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada Suriyelilere, "Ülkenize geri döner misiniz?" sorusu yöneltilirken, Türkiye'de yaşama süresi uzadıkça "Suriye'ye dönerim" diyenlerin sayısının ciddi oranda azalma oldu.. 2017'de yüzde "Suriye'ye dönmem" diyenlerin oranı 2020 yılına gelindiğinde yüzde 78'e çıktı.

Resmi rakamlara göre Türkiye'de "geçici koruma" altında 3 milyon 769 bin Suriyeli yaşıyor. Siyasette 'sığınmacı tartışması' gündemdeki yerini korurken Birleşmiş Milletler Göçmen Ofisi'nin yaptığı son araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

ARAŞTIRMADA "SURİYE'YE DÖNER MİSİNİZ?" SORUSU YÖNELTİLDİ

Suriyelilere araştırmada "Türkiye'den ayrılır mısınız, Suriye'ye geri döner misiniz? Dönerseniz neden ve dönmezseniz neden?" gibi soruları cevapladı.

YAŞAMA SÜRESİ UZADIKÇA "DÖNMEM" DİYENLERİN SAYISI ARTIYOR

Türkiye'de yaşama süresi uzadıkça "Suriye'ye dönerim" diyenlerin sayısının ciddi oranda azaldığı görüldü. 2017'de "Suriye'ye dönmem" diyenlerin yüzde 17'yken bu oran 2019'da yüzde 52'ye, 2020'de ise yüzde 78'e kadar çıktı.

YÜZDE 70'LİK KESİM SURİYE'NİN GÜVENLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Birleşmiş Milletler Göçmen Ofisi'nin araştırmasında "Ülkeme dönmem" diyen Suriyelilere yöneltilen bir başka soru ise bunun nedenine ilişkin "Neden Suriye'ye dönmek istemiyorsunuz?" oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 70'i Suriye'nin güvenli olmadığını söylerken, yüzde 30'luk bir kesimin TC vatandaşlığı almak istediğini söylediği görüldü.

"SURİYE EKONOMİSİ KÖTÜ" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 20

Savaşın devam ettiğini belirterek Suriye'ye dönmek istemediğini kaydeden yüzde 25'lik bir kesimin de bulunduğu araştırmada, yüzde 20'lik kesim Suriye'nin ekonomisinin kötü olduğuna vurgu yaparken, ülkesinde kendine ait bir şey kalmadığını ifade ederek "Suriye'ye dönmem" diyenlerin oranı ise yüzde 18 olarak yer aldı.

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Son Dakika Güncel Son araştırmada dikkat çeken sonuçlar! 'Suriye'ye dönmem' diyenlerin oranı 2020'de yüzde 78'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son araştırmada dikkat çeken sonuçlar! "Suriye'ye dönmem" diyenlerin oranı 2020'de yüzde 78'e çıktı - Son Dakika
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