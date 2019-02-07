Son At ya da Öp (Burada) | Süper Çin Alışverişi

Bu video yıllardır ev ve ofis olarak kullandığım eski stüdyomda çektiğim son video. Yeni stüdyomda çok daha güzel videolar gelecek.

Bu video yıllardır ev ve ofis olarak kullandığım eski stüdyomda çektiğim son video. Yeni stüdyomda çok daha güzel videolar gelecek

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Katar Ortaklı BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Otobüs Hediye Etti

Dekoltesiyle Gündem Olan Milletvekili İsyan Etti: Büyük Göğüslüyüm, Artık Alışın

Almanya, Türkiye'den 6 Bin Suriyeli Sığınmacı Alacak