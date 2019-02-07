Son Dakika Haberleri: Son At ya da Öp (Burada) | Süper Çin Alışverişi

Son At ya da Öp (Burada) | Süper Çin Alışverişi

1 saat önce

Bu video yıllardır ev ve ofis olarak kullandığım eski stüdyomda çektiğim son video. Yeni stüdyomda çok daha güzel videolar gelecek.

Bu video yıllardır ev ve ofis olarak kullandığım eski stüdyomda çektiğim son video. Yeni stüdyomda çok daha güzel videolar gelecek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:11 Kaynak: Youtube

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