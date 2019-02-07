Son At ya da Öp (Burada) | Süper Çin Alışverişi
1 saat önce
Bu video yıllardır ev ve ofis olarak kullandığım eski stüdyomda çektiğim son video. Yeni stüdyomda çok daha güzel videolar gelecek.
Bu video yıllardır ev ve ofis olarak kullandığım eski stüdyomda çektiğim son video. Yeni stüdyomda çok daha güzel videolar gelecek
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:11 Kaynak: Youtube
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