Son ayın kirasını ödemeyen kiracıyı bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Beykoz'da son ayın kirasını ödemeyen annesinin kiracısı ile tartışan şüpheli, kiracıyı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, annesi ve kardeşi yakalanarak tutuklanırken, tartışma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Kasım 2021 tarihinde Beykoz, Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salim E.U annesi ve kız kardeşi son ayın kirasını ödemeyen Mahmut Sami Evci'nin tekstil atölyesine gittiler. Bir sürü sonra 4'lü arasında tartışma başladı. Ev sahipleri ile kiracı arasında başlayan sözlü tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Salim E.U., annesinin kiracısı Evci'yi bıçaklarken, işyerinde çalışan Halit E.(39) ve Bahran P. de (26) ağır yaralandı. Salim E.H. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine dükkanına gelen polis ekipleri Belgin K. ve Sevim H.'yi yakaladı. Şüpheli, Salim E.H ise kovalamaca sonucunda kısa süre içinde yakalanarak göz altına alındı. Emniyette işlemleri biten şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Salim E.H, annesi Belgin K. ve kız kardeşi Sevim H. Sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartışma anı kamerada

Tartışma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kiracı ve ev sahiplerinin tartıştıkları daha sonra hep birlikte içeri girdikleri görüldü. - İSTANBUL