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Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi - Son Dakika

Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi

22.01.2022 13:48

Antalya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kazada ölen gencin cenazesi işlemlerin ardından aileye teslim edilirken, acılı baba o anları aracının içerisinden izledi.

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde dün gece edinilen bilgiye göre market çalışanı Şükrü Ünal (23) iş çıkışında arkadaşı ile birlikte motosikletle gezmeye başladı.

AĞACA ÇARPTI

Zaman zaman sürat yapan Ünal, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Başından ve göğsünden yaralanan Ünal, olay yerine çağrılan ambulansla en yakındaki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Ünal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Motosiklet tutkunu genç kazada hayatını kaybetti, acılı baba cenazenin alınmasını araçtan izleyebildi

AİLESİ KAHROLDU

Gencin yakınları gözyaşlarını tutamayarak güçlükle ayakta durdu. Baba ise araçta bekleyerek cenazenin alınmasını uzaktan izledi. Önümüzdeki günlerde nişanlanacağı öğrenilen gencin cenazesinin Afyonkarahisar Başraktepe Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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Şükrü Ünal, Muratpaşa, Market, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi - Son Dakika
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