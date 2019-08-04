Son Dakika Haberleri: Son Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da rafting yaptı
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Son Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da rafting yaptı

4 dakika önce

Son Başbakan, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı.

Son Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da rafting yaptı, System.String[]
Son Başbakan, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı.

Hafta sonunu memleketi Erzincan'da geçiren Binali Yıldırım, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Karasu Nehri'nde rafting yaptı.

Geceyi baba ocağı Kayı köyünde geçiren Yıldırım, biri dizi gezi programlarının ardından rafting için Beytahtı Köprüsü mevkiine geldi. Burada çok sayıda rafting sporcusuyla bir araya gelen Yıldırım, daha sonra bota binerek Karasu Nehri'nde rafting yaptı.

Yıldırım, "Rafting heyecan verici. Herkese tavsiye ederim. Fırat'ın, Karasu'yun bu sularında hayatın en heyecanlı anlarını yaşamak mümkün" dedi. - ERZİNCAN
Binali Yıldırım, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2019 09:19 Kaynak: İHA
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