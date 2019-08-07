Son Dakika Haberleri: Son beş Paris Saint-Germain Ligue 1 açılış golü
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Son beş Paris Saint-Germain Ligue 1 açılış golü

2 saat önce

Paris Saint-Germain, 19-20 sezonunun ilk Ligue 1 maçını Nîmes'e oynamak üzere. Şimdi son 5 açılış golünü takip et.

Paris Saint-Germain, 19-20 sezonunun ilk Ligue 1 maçını Nimes'e oynamak üzere. Şimdi son 5 açılış golünü takip et.
Paris Saint Germain, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:54 
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