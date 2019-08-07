Son beş Paris Saint-Germain Ligue 1 açılış golü
2 saat önce
Paris Saint-Germain, 19-20 sezonunun ilk Ligue 1 maçını Nîmes'e oynamak üzere. Şimdi son 5 açılış golünü takip et.
Paris
Saint-Germain, 19-20 sezonunun ilk Ligue 1 maçını Nimes'e oynamak üzere. Şimdi son 5 açılış golünü takip et.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:54
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