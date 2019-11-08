Son bir ayda 510 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi (1)
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İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı 12 operasyonda 510 kilo uyuşturucu madde, 610 uyuşturucu hap ve hassas teraziler ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:32 Kaynak: DHA
İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı 12 operasyonda 510 kilo uyuşturucu madde, 610 uyuşturucu hap ve hassas teraziler ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 30 kişi tutuklandı. Yapılan Narkotik operasyonları polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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