Son Dakika Haberleri: Son bir ayda 510 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi (1)
Son Dakika Güncel Son bir ayda 510 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi (1)

Son bir ayda 510 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi (1)

6 saat önce

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı 12 operasyonda 510 kilo uyuşturucu madde, 610 uyuşturucu hap ve hassas teraziler ele geçirildi.

Son bir ayda 510 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi (1), System.String[]

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir ay içerisinde yaptığı 12 operasyonda 510 kilo uyuşturucu madde, 610 uyuşturucu hap ve hassas teraziler ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 30 kişi tutuklandı. Yapılan Narkotik operasyonları polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

- İstanbul

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:42 Kaynak: DHA
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