Son bir ayda ikinci kez yangın çıkan iş yeri, kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sünger satışı yapılan iş yerinde son bir ayda ikinci kez yangın çıktı. Yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.

İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi, Özfidanlık Sokak'ta sünger satışı yapılan ve aynı zamanda depo olarak kullanılan dükkanda, saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerini sardı. Çevre esnafın ihbarı üzerine, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. Daha önce de 9 Nisan tarihinde çıkan yangından sonra yeniden onarılan iş yeri, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.