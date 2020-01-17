Son bir haftada 1471 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Paylaşımda, son bir haftadaki 41 olayda toplam 1471 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısının yakalandığı, 12 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı , son bir haftada 1471 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 12 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

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