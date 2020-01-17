Son bir haftada 1471 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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Son bir haftada 1471 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 1471 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 12 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:18 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 1471 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 12 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Komutanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 10-16 Ocak tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, son bir haftadaki 41 olayda toplam 1471 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısının yakalandığı, 12 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.
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