Son bir haftada 1471 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son bir haftada 1471 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Son bir haftada 1471 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 1471 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 12 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Son bir haftada 1471 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada 1471 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 12 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 10-16 Ocak tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, son bir haftadaki 41 olayda toplam 1471 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçısının yakalandığı, 12 düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:18 Kaynak: AA
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