Son Dakika Haberleri: Son bir haftada 1633 düzensiz göçmen yakalandı
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Son bir haftada 1633 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Sahil Güvenlik Komutanlığından, son bir haftada 1633 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı bildirildi.

Son bir haftada 1633 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Sahil Güvenlik Komutanlığından, son bir haftada 1633 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 15-21 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 47 olayda 1633 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı aktarıldı.

Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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