Son Bir Haftada 27 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içinde yurt içinde ve dışında 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir hafta içinde yurt içinde ve dışında 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere ise devam edileceği kaydedildi. MSB, haftalık basın bültenini yayımladı. Bakanlıktan yayımlanan bildiride, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Hava Eğitim Komutanlığında icra edilen Komutanlar Toplantısına katılmıştır. Bakan Akar başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli generaller katılmıştır. Toplantıda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının yıl içindeki faaliyetlerinin yanı sıra harekat kabiliyeti ve diğer ilgili konular ele alınmıştır. Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99'uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Anıtkabir'de Çelenk Koyma Töreni ve müteakiben Atatürk Garnizon Koşusu icra edilmiştir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına katılmıştır" bilgisini paylaştı. Yayımlanan haftalık bültende, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Geçtiğimiz süreç içerisinde (21 - 28 Aralık 2018), PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Bingöl ve Şırnak'ta yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir" ifadesine yer verildi.



"YURT İÇİNDE VE DIŞINDA 27 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ" MSB'den yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:



"İki adet piyade tüfeği, bir adet 60 mm.lik havan, bir adet av tüfeği, bir adet AT-4 tanksavar füze, 324 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 75 adet av tüfeği fişeği, dört adet muhtelif telsiz, bir adet gece görüş gözlüğü, üç adet el dürbünü ile el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış bir adet antipersonel mayını, 192 kg amonyum nitrat, bir kilogram C-4 patlayıcı madde, 35 adet LPG tüp ve dört adet el bombası ele geçirilmiş, dokuz adet el yapımı patlayıcı madde imha edilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 12 adet silah mevzii, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirilmiştir.



"BİR KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ YARALANMIŞTIR" Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerimiz tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaktadır. Hudut birliklerimize yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak anında karşılık verilmektedir. PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 690 paket kaçak sigara, 43,5 kg uyuşturucu, 660 adet muhtelif silah ve 25 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır. Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında, "Hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı Harekatında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskün mahal ve 2.015 km'lik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD-YPG terörist unsurlarının Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır. İdlib Bölgesinde, Astana mutabakatı kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 13 Ekim 2017 tarihinden itibaren kurulan 12 Gözlem Noktasında faaliyetlere devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede çatışmaların sona erdirilerek huzur ve istikrar ortamının teminine yönelik faaliyetlerini, Astana'da garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde istikrarın temini için, garantör ülkeler tarafından imzalanan 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı çerçevesinde çalışmalar sürdürülmektedir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Afrin bölgesinde, 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 12 Temmuz 2018 tarihinden itibaren göreve başlayan Yerel Kolluk Kuvvetleri faaliyetine devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin'de hayatın normale dönmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Harekatın başlangıcından itibaren 4.608 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekat kapsamında bugüne kadar 299 adet mayın ve 1.673 adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlamakta ve Afrin ve Tellef bölgelerinde tesis ettiği sahra fırınları vasıtasıyla bölgenin ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, Cenderis'te kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti de sunulmaktadır. Zeytin Dalı Harekatı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1373 (2001), 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmiştir. Buna ilave olarak, harekatın başlangıcından itibaren dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından hedef alınmamıştır.



"MÜNBİÇ BÖLGESİ"



"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Münbiç'te şu ana kadar altı Müşterek Birleşik Devriye faaliyeti icra edilmiştir. Münbiç'teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi. Bilgilendirmede, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır" ifadelerine yer verildi.



(Musa Erdoğan/İHA)

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