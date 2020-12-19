Son bir haftada 272 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

Son bir haftada 272 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son bir haftada, 272 düzensiz göçmeni kurtardı, bir göçmen kaçakçısını yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son bir haftada, 272 düzensiz göçmeni kurtardı, bir göçmen kaçakçısını yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri, 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Bu kapsamda 11-17 Aralık tarihlerinde meydana gelen 5 olayda, 272 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

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