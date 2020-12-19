Son bir haftada 272 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, son bir haftada, 272 düzensiz göçmeni kurtardı, bir göçmen kaçakçısını yakaladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri, 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.
Bu kapsamda 11-17 Aralık tarihlerinde meydana gelen 5 olayda, 272 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir göçmen kaçakçısı yakalandı.
- Kaynak: AA
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