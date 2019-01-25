Son Dakika Haberleri: Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

52 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından, son bir haftada yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından, son bir haftada yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:33 

Ekonomi
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