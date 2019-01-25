Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
52 dakika önce
Milli Savunma Bakanlığından, son bir haftada yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından, son bir haftada yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 07:33
Çin'de Marcelo Lippi Dönemi Sona Erdi
Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak
Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi
Bakanlık Müjdeyi Verdi! Türkiye'nin Yerli ve Milli Temizlik Ürünü BORON Piyasada