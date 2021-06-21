Son bir haftada 47 kilogram eroin, 111 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Narkotik birimlerince son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 47 kilogram eroin, 111 kilogram esrar ele geçirildi, 3 bin 921 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, son bir haftada narkotik birimleri 76 ilde operasyon düzenledi.

3 bin 921 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 79 bin kök kenevir bitkisi, 111 kilogram esrar, 47 kilogram eroin, 37 kilogram bonzai, 13 kilogram sentetik uyuşturucu, 13 kilogram skunk, 5 kilogram Afyon sakızı, bir kilogram kokain, 3 bin sentetik ecza malzemesi, uyuşturucu nitelikli 2 bin hap, 50 tabanca/tüfek ve 98 bin 979 lira ele geçirildi.