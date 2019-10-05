Son Dakika Haberleri: Son bir haftada 51 terörist etkisiz hale getirildi
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Son bir haftada 51 terörist etkisiz hale getirildi

2 saat önce

MSB: Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Son bir haftada 51 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava destekli operasyonlarla bölücü terör örgütü mensubu 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 51 oldu.

(İHA)

Zap bölgesi, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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