Son bir haftada 63 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 844 kişi yakalandı - Son Dakika

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Son bir haftada 63 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 844 kişi yakalandı
6 saat önce
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son bir haftada 63 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 844 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:48 Kaynak: AA
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son bir haftada 63 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 844 şüpheli gözaltına alındı.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 143 kilogram esrar, 273 kilogram eroin, 3 kilogram skunk, 31 kilogram metamfetamin, 1 kilogram bonzai ve 943 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aramalarda ele geçirilen 21 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 74 bin 380 liraya el konuldu, 63 ilde 3 bin 844 şüpheli yakalandı.
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