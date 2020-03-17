Son bir haftada 63 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 844 kişi yakalandı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), son bir haftada 63 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 844 şüpheli gözaltına alındı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 143 kilogram esrar, 273 kilogram eroin, 3 kilogram skunk, 31 kilogram metamfetamin, 1 kilogram bonzai ve 943 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen 21 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 74 bin 380 liraya el konuldu, 63 ilde 3 bin 844 şüpheli yakalandı.