Son bir haftada 653 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, son bir haftada 653 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 24-30 Ocak tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, son bir haftadaki 18 olayda toplam 653 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısının yakalandığı, bir düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.