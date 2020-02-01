Son bir haftada 653 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Son bir haftada 653 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, son bir haftada 653 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Son bir haftada 653 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Sahil Güvenlik Komutanlığınca, son bir haftada 653 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bir göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Komutanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 24-30 Ocak tarihlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, son bir haftadaki 18 olayda toplam 653 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısının yakalandığı, bir düzensiz göçmenin de cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:08 Kaynak: AA
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