Son bir haftada artan otobüs kazaları 21 kişinin ölümüne neden oldu! Uzmanlar kazalarla ilgili mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı - Son Dakika

Türkiye, son bir haftada yaşanan iki büyük otobüs kazasıyla sarsılırken, toplamda 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazaların neden yaşandığına dair pek çok iddia ortaya atıldı.

Yaşanan kazaları değerlendiren Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı, Makina Yüksek Mühendisi, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Üyesi Alpay Lök, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ŞOFÖRLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLMELİ"

Lök, "Hemen yarın itibariyle gece yolculukları olan, uzun hatlara AEBS (Gelişmiş Acil Frenleme Sistem) olan 2016 model ve üstü otobüsler temin edilmeli ayrıca yolculara emniyet kemeri zorunlu kılınmalı" dedi. Bunların ardından da yılda elektronik sistemlerin sökme takmalı denetimini zorunlu kılan AB muayene sistemine geçilerek şoförlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini anlatan Lök, bu 4 adım atılmazsa ölümlü otobüs kazalarının devam edeceğini vurguladı. Hürriyet'e konuşan Lök, şoförlerin çalışma koşullarını da şu sözlerle anlattı:

"Sürücülerin hiçbiri otobüs sahibi değil, uzun hatlarda 3 şoför ayda 50 bin kilometre yol yapıyor, hiç durmuyor. Şoförler otobüslerin bagajında yatıyor. 'Ne zaman uyanırsınız' dediğimizde 'motor durunca' diyor. Bu çok sağlıksız; dinlenmiş sayılmıyor. Avrupa'da şoförlerin haftasonu 2 gün evinde yatmadığında tam dinlenmenin gerçekleşmediği tespit edilmiş. Bizim şoförler hep yorgun, hep uykusuz."