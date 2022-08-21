Akıllı telefonunuz sizi tutuş şeklinizden tanıyabilir! - Son Dakika
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Akıllı telefonunuz sizi tutuş şeklinizden tanıyabilir!

21.08.2022 15:56
Akıllı telefonunuz sizi tutuş şeklinizden tanıyabilir!

Son çalışmalara göre yapay zekaya sahip bir algoritma, insanları akıllı telefon tutuş şeklinden tanıyabilecek.

Gün geçtikçe teknolojinin gelişmesi beraberinde inanılmaz sonuçları getiriyor. Özellikle son zamanlardaki teknolojik ilerlemeler, insanlık tarihi açısından oldukça yaratıcı ve etkileyici sonuçlar doğuruyor. Bunlardan biri de akıllı telefonların tutuş şeklinizden sizi tanıyabilme ihtimali oluyor. Bir grup bilim insanının araştırmasına göre telefonu tutuş şekliniz, telefonunuzun sizi tanıması için yeterli olacak.

Akıllı telefonunuz, elinizdeki titreşimlerden sizi tanıyacak

İnsanlık tarihinde birbirinden farklı teknolojik gelişmeler meydana geldi. Gelişmelerin birçoğu ise olumlu sonuçları ortaya çıkardı. Şimdi ise geliştirilen algoritmayla telefonunuz sizi elinizdeki titreşimlerden tanıyabilir. Fransa'daki Toulouse Bilgisayar Bilimi Araştırma Enstitüsü'nden Gentian Jakllari ve meslektaşları bu konu üzerinde çeşitli çalışmalar yaptı.

Akıllı telefonunuz sizi tutuş şeklinizden tanıyabilir!

Uzmanlar, bir akıllı telefonu tutarken el titreşimlerindeki kalıplara dayalı olarak birini tanımak için yapay zekaya sahip bir algoritma geliştirdi. İnsanları tanımak için eğitilen bu algoritma, bunu yüzde 90'dan fazla doğrulukla yaptı.

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Ekip, her biri bir akıllı telefon tutan 217 gönüllüyü seçti. Bununla birlikte cihazın sensörleri tek bir 30 saniyelik ölçüm oturumu sırasında çeşitli veri topladı. Yapay zeka, akıllı telefon kullanıcılarını ayırt etmenin en iyi yolu için bu verilerin yaklaşık yarısını kullandı.

Daha sonra ekip, gruptaki belirli kişileri tanımlayıp tanımlamayacağını görmek için algoritmayı verilerin diğer yarısıyla test etti. Algoritma 1.100 testte doğru kişiyi, 1.5 saniye içinde zamanın yüzde 92,5'i civarında tanımladı. Bu teknolojinin telefonunuzda bir tür gizli şifre gibi kullanılmasını engelleyen tek şey, hareketin doğruluğunu etkilemesi.

Akıllı telefonunuz sizi tutuş şeklinizden tanıyabilir!

Fransa'daki Lille Üniversitesi'nden araştırmacı Kevin Jiokeng, "Örneğin, bir arabada veya trendeyseniz, aracın hareketi esasen sinyali boğacaktır." dedi. Bunların ardından bir robotik uzman, yapay zeka konusunda uyarı yaptı. Yapay zekanın ilerleyen zamanlarda tekilliğe ulaşacağını ve kendi kendine yeterli hale geleceğini söyledi. Ayrıca 2040 ile 2050 arasında artık insanlara ihtiyaç olmayacağını da belirtti.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Fransa, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Akıllı telefonunuz sizi tutuş şeklinizden tanıyabilir! - Son Dakika

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