Son çeyrekte ‘nakit’ sıkışacak
21 dakika önce
Ekonomi yönetimi aldığı tedbirlerle virüs salgınının hasarını azaltmaya çalışıyor.
Ekonomi yönetimi aldığı tedbirlerle virüs salgınının hasarını azaltmaya çalışıyor. Ancak işletmelerin yılın son çeyreğine ertelenen KDV ve muhtasarlarının, cari dönem ödemeleriyle aynı zamana gelmesi nakit sıkışıklığına yol açacak.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 05:03
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