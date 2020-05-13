Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e fark attı - Son Dakika
Son Dakika Politika Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e fark attı - Son Dakika

Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e fark attı

22 dakika önce

ORC anket şirketi 26 ilde 2316 kişi ile yaptığı "Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarını açıkladı. "İki adayın yarıştığı bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz kimden yana olur?" sorusunda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yüzde 25,1 oy alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gül'ün oy oranını ikiye katlayarak yüzde 57 aldı.

ORC araştırma şirketi "Mayıs 2020/ Siyasi Eğilimler Araştırması" sonuçlarını açıkladı. ORC Araştırma şirketi 26 ilde 2316 kişi ile yaptığı ankette "İki adayın yarıştığı bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, oy tercihiniz hangi isimden yana olur?" sorusunun yanıtlarını yayınladı.

ANKETTE ERDOĞAN; GÜL, KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER İLE KARŞILAŞTIRILDI

Ankette; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül karşılaştırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorulduğu şıkta Erdoğan yüzde 54,1 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 36,4 oy aldı. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 9,5 olarak ölçüldü.

ERDOĞAN'A EN ÇOK YAKLAŞAN İSİM AKŞENER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in sorulduğu şıkta Erdoğan yüzde 51,9 oy alırken, Akşener ise yüzde 37,5 oy aldı. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 10,6 olarak ölçüldü.

ERDOĞAN, GÜL'E 2 KAT FARK ATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sorulduğu şıkta Erdoğan yüzde 57,4 oy alırken, Gül ise yüzde 25,1 oy aldı. Bu oranlarla Erdoğan, Gül'e iki fark atmış oldu. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise 17,5 olarak ölçüldü.

Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e fark attı
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 07:24 


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