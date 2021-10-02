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Son dakik: Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi - Son Dakika

Son dakik: Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

02.10.2021 09:56

Son dakika: Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,21, altının gram satış fiyatı yüzde 0,56 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,06, euro/TL yüzde 1,06 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.379,13, en yüksek 1.409,19 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,21 artarak 1.401,46 puandan tamamladı.

ÇEYREK 810 LİRA OLDU

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,56 kazançla 499,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 artışla 3.315 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 805 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 810 liraya çıktı.

DOLAR VE EURO DEĞER KAYBETTİ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,06 değer kaybederek 8,8520 liraya, euro da yüzde 1,06 azalarak 10,2620 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,27 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,77 ile "Kıymetli Madenler Fonları" ve "Karma ve Değişken Fon" oldu.

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son dakik: Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi - Son Dakika


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