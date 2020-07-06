Son Dakika | - Son Dakika

Son Dakika |

Bir son dakika haberine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) haziran ayı ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle geçen yıla göre yüzde 64,80 artarak 164 milyon 936 bin dolara çıktı.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) haziran ayı ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle geçen yıla göre yüzde 64,80 artarak 164 milyon 936 bin dolara çıktı.

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez

AA muhabirinin DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, haziran ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 165 ülkeye ürün gönderildi.

Kovid-19 nedeniyle son aylarda ihracatında düşüş gözlenen DAİB'in haziran ayı ihracatı, ülkede "kontrolü sosyal hayat" sürecine geçilmesiyle geçen yıla göre adeta zirve yaparak yüzde 64,80'lik artışla 164 milyon 936 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda ihracatın en fazla arttığı alanlar sanayi, tarım, madencilik oldu.

Geçen yıl haziranda yurt dışına 74 milyon 989 bin dolarlık sanayi ürünü, 19 milyon 434 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 71,48'lik artışla 128 milyon 590 bin, tarımda ise yüzde 51,71'lik artışla 29 milyon 484 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Haziran ayında madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 21,30'luk artışla 6 milyon 861 bin dolar oldu.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 22 milyon 87 bin dolara kimya sektörü aldı. Bu sektörü 21 milyon 989 bin dolarla makine, 16 milyon 475 bin dolarla hazır giyim, 16 milyon 251 bin dolar ile çelik sektörü takip etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,92'lik artışla 8 milyon 273 bin dolardan 11 milyon 824 bin dolara yükseldi.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 2 milyon 377 bin dolar, yaş meyve ve sebze mamullerinden 7 milyon 230 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 3 milyon 135 bin

dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Irak'a

Birliğin haziran ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 41 milyon 657 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Bu ülkeyi 13 milyon 301 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 12 milyon 28 bin dolarla İran, 7 milyon 109 bin dolarla Almanya, 4 milyon 420 bin dolarla İsrail ve Romanya, 4 milyon 210 bin dolar ile Gürcistan takip etti.

"Yılın ikinci yarısından umutluyuz"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine, normalleşme sürecine geçilmesiyle haziran ayında ihracat taleplerinde artış yaşanacağını daha önceki açıklama ve değerlendirmelerinde ifade ettiğini söyledi.

Haziran ayında hem DAİB'in hem de ülkenin ihracatında artış yaşadığını aktaran Tanrıver, "Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiğimizde en önemli ihracat pazarlarımızda güçlü artışlar yaşandığını ifade edebiliriz. Yılın ikinci yarısında haziran ayıyla yakaladığımız ivmenin devamını ve iyi başladığımız 2020'yi hedeflerimiz doğrultusunda yine iyi bir noktada bitirmeyi umuyoruz." dedi.

Tanrıver, haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64'ün

üzerinde arttığına işaret ederek, Kovid-19 salgınının ihracat üzerindeki etkisinin azalıp giderek

yok olduğunu vurguladı.

Söz konusu aydaki ihracat artışının sevindirici olduğunu anlatan Tanrıver, "Yaşadığımız olağanüstü süreç boyunca mücadele

azimlerini kaybetmeyen ve bölgemiz ihracatına katkılarını sürdüren ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haziran ayı ihracatı yüz güldürdü." diye konuştu.

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

16:15 Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu 20:30 27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
17:22
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezasına 10 yıl daha ilave edildi
16:56
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
16:53
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
16:35
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
16:28
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
16:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 17:51:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]