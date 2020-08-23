Son dakika! ?????.. ???????? ??????? ??????? ?????? "??? ??????" - Son Dakika

Törenin katılımcıları
İstiklal Marşı'nın okunması
Askeri geçit töreni yapılması
Hamza Tümeni Komutanı Ebu Bekir'in konuşması
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın konuşması
Jandarma Bab Komutanı Yarbay Aytuğ'un konuşması ???? ????? ????? ???? ?????? ??? ????? ?????? ???????? ??????? ?????? ??????? ??????? ?????? "??? ??????".
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