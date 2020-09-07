Son dakika... - Son Dakika

Son dakika...

Son dakika haberine göre Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan ilk etabının hizmete alınmasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşarak, modern mimarisi, son teknolojiyle donatılmış alt yapısı ve...

Son dakika... , System.String[]

Yarım asra yakındır şifa dağıtan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan ilk etabının hizmete alınmasıyla şehir hastanesi statüsüne kavuşarak, modern mimarisi, son teknolojiyle donatılmış alt yapısı ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin en önemli sağlık üslerinden biri olarak şifa dağıtmayı sürdürecek.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında sağlık üsleri hizmete alınırken, tarihinde sayısız medeniyete de ev sahibi olan İstanbul yapılan sayısız yatırımla sağlığın başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği ve hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geliyor.

Yarım asra yakındır şifa dağıtan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi de İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından Göztepe yerleşkesinde hayata geçirilen ve ilk etabı tamamlanarak hizmete alınan yeni binasıyla hem yeni yüzüne hem de şehir hastanesi statüsüne kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ismi "Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanemizin İstanbulumuza, ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleriyle açıklanan sağlık üssü, bünyesinde barındırdığı özellikleriyle de göz dolduruyor.

Deprem anında dahi operasyonel faaliyetler devam edecek

Dev kompleks, modern mimarisi, son teknolojiyle donatılmış alt yapısı ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin en önemli sağlık üslerinden biri olarak şifa dağıtmayı sürdürecek.

Hastanenin 1972'de hizmete alınan binası, yeni deprem yönetmeliğine uygun olmayışı, olası bir depremde de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için İPKB tarafından yeniden projelendirildi.

Önceki yapısında 50 bin 455 metrekarelik kapalı alana sahip olan hastane, yeni kompleksle birlikte 238 bin 924 metrekare kapalı alanda hizmet vermeyi sürdürecek.

Yeni kompleksin ilk etabında bulunan 385 adet izolatör, tüm fazların tamamlanmasıyla 503'e çıkarılacak. Bu sayede hastane, 8 şiddetindeki deprem anında ve sonrasında dahi hizmete devam edilebilecek.

Eski yapısında 430 araçlık otopark bulunan hastanenin yeniden inşası sonrasında, ilk etabında 15'i engelli olmak üzere 873, tüm fazların tamamlanmasıyla 36'sı engelli olmak üzere 1431 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

147 olan eski hastanedeki poliklinik sayısı, sağlık merkezinin birinci etabında 175'e yükselirken, bu sayı ikinci fazın da hizmete alınmasıyla 239'a ulaşacak.

Eski binasında 640 adetlik yatak kapasitesine sahip olan hastanede, dönüşümün ardından ilk etabında 786 yatakla hizmet verecek. Sağlık kompleksinin ikinci etabının tamamlanmasıyla bu sayı 1146'ya yükselecek.

Yoğun bakım yatak kapasitesi iki katına çıkarıldı

Hastanenin önceki yapısında 86 olan yoğun bakım yatak sayısı, yeni binanın ilk etabıyla birlikte 96'ya ulaşırken, ikinci fazın tamamlanmasıyla 174'e çıkacak.

Ayrıca hastanedeki yoğun bakım odaları negatif basınç özelliğinde çalışabilirken, için iç havayı dış mekana vermeden dışarı atabilme özelliğine sahip. Bunun birlikte klima santralleriyle de bina içinde tamamen temiz hava kullanılabiliyor.

Yeni projeyle birlikte 21 olan ameliyathane sayısı, 28'e, 35 olan doğumhane sayısı ise 38'e yükseltilirken, 4-6 kişilik olan koğuş sistemli hasta odaları, otel konforunda sağlık hizmetinin alınabileceği en fazla iki kişilik odalara dönüştürüldü.

Ayrıca yeni hastane kompleksi enerjisinin yüzde 40'ını kendi doğalgaz enerji santralinde üretecek şekilde tasarlandı.

Öte yandan yeni sağlık tesisinin çatı üstünde son derece estetik mimariyle tasarlanmış EC135, EC145, A109 tipi helikopterlere hizmet verebilecek heliped dizayn edildi.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi olarak hizmet verecek yeni kompleks, geri dönüşülebilir malzemeler kullanılarak tasarlanırken, cephe tasarımı enerji kayıplarını önleyecek, gün ışığından maksimumum faydalanılacak şekilde yapıldı.

Ayrıca yeni bina, yangın yönetmeliklerine uygun, son teknolojiyle üretilmiş yangın algılama sistemleri kullanılarak ve yangın otomasyon sistemi ile kontrolü sağlanacak şekilde tasarlandı. Hastane güvenliği ise binaya takılan 970 adet kamera ile sağlanıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 1703 vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Aatif Chahechouhe, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı
Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı         
15:59
Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama         
15:38
Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek         
15:30
MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor         
15:14
"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz         
15:03
İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti         
14:57
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'un transferi için görüşmelere başladı Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'un transferi için görüşmelere başladı         
14:46
Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı         
14:45
Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın         
14:32
Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi         
13:31
Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi         
13:24
Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı         
12:55
Demirtaş'ın Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt         
12:17
Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı         
11:58
Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü         
11:47
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı         
11:20
Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı         
11:18
Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı         
11:08
Antep fıstığının kilosunun 60 TL'den 30 TL'ye düşmesi üreticiyi mağdur etti Antep fıstığının kilosunun 60 TL'den 30 TL'ye düşmesi üreticiyi mağdur etti         
11:07
Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı         
11:06
Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti         
11:01
Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi         
10:47
Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu         
10:41
Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar Türk bankacılık devinde skandal olay! Müşterilerin kredi kayıt bilgilerini sattılar         
10:33
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi         
09:36
Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor         
09:19
Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi         
08:17
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi         
07:50
Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada Fransa'dan Türkiye'ye küstah Doğu Akdeniz tehdidi: Yaptırım seçeneği masada         
23:47
Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır         
20:55
Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 20:48:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei