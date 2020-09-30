Son Dakika | - Son Dakika

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Son dakika haberlerine göre Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 33 milyon 844 bini geçti.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 33 milyon 844 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 12 bin 677 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 33 milyon 844 bin 926'ya çıkarken, virüs saptanan 25 milyon 149 bin 277 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 682 bin 972 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 406 bin 729 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 210 bin 797 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 225 bin 763), Brezilya (4 milyon 780 bin 317), Rusya (1 milyon 167 bin 805), Kolombiya (824 bin 42), Peru (811 bin 768), İspanya (758 bin 172), Meksika (738 bin 163), Arjantin (736 bin 609), Güney Afrika (672 bin 572), Fransa (550 bin 690), Şili (461 bin 300), İran (453 bin 637), İngiltere (446 bin 156), Bangladeş (362 bin 43), Irak (358 bin 290) Suudi Arabistan (334 bin 187), Türkiye (317 bin 272), İtalya (313 bin 11), Pakistan (312 bin 263) ve Filipinler (309 bin 303)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (143 bin 10), Hindistan (97 bin 529), Meksika (77 bin 163), İngiltere (42 bin 72), İtalya (35 bin 875), Peru (32 bin 396), Fransa (31 bin 893), İspanya (31 bin 614), İran (25 bin 986), Kolombiya (25 bin 828), Rusya (20 bin 545), Güney Afrika (16 bin 667), Arjantin (16 bin 519), Şili (12 bin 725), Ekvador (11 bin 312) ve Endonezya (10 bin 601)."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:23 - Kaynak: AA

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