Son dakika... - Son Dakika

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Son dakika...

03.11.2020 10:43
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Son dakika haberler: Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 47 milyon 339 bini geçti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 47 milyon 339 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 211 bin 628 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 47 milyon 339 bin 417'ye çıkarken virüs saptanan 34 milyon 39 bin 293 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 12 milyon 88 bin 496 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 567 bin 543 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 236 bin 997 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 267 bin 623), Brezilya (5 milyon 554 bin 206), Rusya (1 milyon 655 bin 38), Fransa (1 milyon 466 bin 433), İspanya (1 milyon 313 bin 87), Arjantin (1 milyon 183 bin 131), Kolombiya (1 milyon 93 bin 256), İngiltere (1 milyon 53 bin 864), Meksika (933 bin 155), Peru (906 bin 545), İtalya (731 bin 588), Güney Afrika (727 bin 595), İran (628 bin 780), Almanya (560 bin 586) ve Şili (513 bin 188)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (160 bin 272), Hindistan (123 bin 139), Meksika (92 bin 100), İngiltere (46 bin 853), İtalya (39 bin 59), Fransa (37 bin 435), İspanya (36 bin 257), İran (35 bin 738), Peru (34 bin 585), Kolombiya (31 bin 670), Arjantin (31 bin 623), Rusya (28 bin 473), Güney Afrika (19 bin 465), Şili (14 bin 302), Endonezya (14 bin 44), Ekvador (12 bin 692), Belçika (11 bin 858), Irak (11 bin 17), Almanya (10 bin 734), Türkiye (10 bin 402) ve Kanada (10 bin 208)."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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