Son dakika... - Son Dakika

Son dakika...

11.11.2020 10:31
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Edinilen son dakika haberine göre Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 51 milyon 833 bini geçti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 51 milyon 833 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 279 bin 917 kişi yaşamını yitirdi.??

Vaka sayısı 51 milyon 833 bin 34'e çıkarken, virüs saptanan 36 milyon 405 bin 467 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 14 milyon 147 bin 650 hasta bulunuyor.? En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 10 milyon 568 bin 714 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 245 bin 943 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle: ??

"Hindistan (8 milyon 636 bin 11), Brezilya (5 milyon 701 bin 283), Fransa (1 milyon 829 bin 659), Rusya (1 milyon 817 bin 109), İspanya (1 milyon 443 bin 997), Arjantin (1 milyon 262 bin 476), İngiltere (1 milyon 233 bin 775), Kolombiya (1 milyon 156 bin 675), İtalya (995 bin 463), Meksika (978 bin 531), Peru (925 bin 431), Güney Afrika (740 bin 254), Almanya (705 bin 640), İran (703 bin 288), Polonya (593 bin 592), Şili (523 bin 907), Belçika (507 bin 475) ve Irak (505 bin 310)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle: ?

"Brezilya (162 bin 842), Hindistan (127 bin 615), Meksika (95 bin 842), İngiltere (49 bin 770), İtalya (42 bin 330), Fransa (42 bin 207), İspanya (39 bin 756), İran (39 bin 202), Peru (34 bin 992), Arjantin (34 bin 183), Kolombiya (33 bin 148), Rusya (31 bin 161), Güney Afrika (19 bin 951), Endonezya (14 bin 761), Şili (14 bin 611), Belçika (13 bin 561), Ekvador (12 bin 849), Almanya (11 bin 860), Irak (11 bin 432), Türkiye (11 bin 59) ve Kanada (10 bin 632)."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... - Son Dakika


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