Son dakika... - Son Dakika

Son dakika...

17.11.2020 09:11
Son dakika... , System.String[]

Son dakika haberlerine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 55 milyon 349 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 55 milyon 349 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 332 bin 328 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı 55 milyon 349 bin 954'e çıkarken, virüs saptanan 38 milyon 493 bin 826 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 15 milyon 523 bin 800 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 11 milyon 538 bin 57 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 252 bin 651 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 874 bin 290), Brezilya (5 milyon 876 bin 740), Fransa (1 milyon 991 bin 233), Rusya (1 milyon 948 bin 603), İspanya (1 milyon 521 bin 899), İngiltere (1 milyon 390 bin 681), Arjantin (1 milyon 318 bin 384), İtalya (1 milyon 205 bin 881), Kolombiya (1 milyon 205 bin 217), Meksika (1 milyon 9 bin 396), Peru (938 bin 268), Almanya (817 bin 526), İran (775 bin 121), Güney Afrika (752 bin 269), Polonya (733 bin 788), Ukrayna (545 bin 689), Belçika (537 bin 871), Şili (532 bin 604), ve Irak (521 bin 542)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (166 bin 67), Hindistan (130 bin 559), Meksika (98 bin 861), İngiltere (52 bin 147), İtalya (45 bin 733), Fransa (45 bin 54), İran (41 bin 979), İspanya (41 bin 253), Peru (35 bin 271), Arjantin (35 bin 727), Kolombiya (34 bin 223), Rusya (33 bin 489), Güney Afrika (20 bin 314), Endonezya (15 bin 296), Şili (14 bin 863), Belçika (14 bin 616), Ekvador (13 bin 16), Almanya (12 bin 891), Irak (11 bin 712), Türkiye (11 bin 601), Kanada (11 bin 27) ve Polonya (10 bin 491)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Yargıtay'dan emsal karar! Aldatıldığını izinsiz ele geçirdiği WhatsApp mesajları ile ispatlayan koca suçlu bulundu Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor
Sergej Milinkovic-Savic ayrılırsa, Lazio Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak Sergej Milinkovic-Savic ayrılırsa, Lazio Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak         
09:06
Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor         
08:18
Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu         
08:11
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı         
07:45
Biden, Trump'a çağrıda bulundu: Koordine etmezsek daha fazla insan ölebilir Biden, Trump'a çağrıda bulundu: Koordine etmezsek daha fazla insan ölebilir         
03:02
Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum         
22:42
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu         
19:35
Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor         
19:05
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 09:21:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei