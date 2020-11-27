Son Dakika | - Son Dakika

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27.11.2020 09:45
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Son dakika haberi: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 61 milyon 309 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 61 milyon 309 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 437 bin 845 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 61 milyon 309 bin 218'e çıkarken, virüs saptanan 42 milyon 396 bin 882 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 13 milyon 248 bin 992 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 269 bin 560 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 309 bin 871), Brezilya (6 milyon 204 bin 570), Rusya (2 milyon 187 bin 990), Fransa (2 milyon 183 bin 660), İspanya (1 milyon 637 bin 844), İngiltere (1 milyon 574 bin 562), İtalya (1 milyon 509 bin 875), Arjantin (1 milyon 399 bin 431), Kolombiya (1 milyon 280 bin 487), Meksika (1 milyon 78 bin 594), Almanya (1 milyon 5 bin 307) Peru (956 bin 347), Polonya (941 bin 112), İran (908 bin 346), Güney Afrika (778 bin 571), Ukrayna (667 bin 189), Belçika (567 bin 532), Şili (545 bin 662), Irak (544 bin 670), Endonezya (516 bin 753), Çekya (511 bin 520), Türkiye (503 bin 738) ve Hollanda (503 bin 123)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (171 bin 497), Hindistan (135 bin 752), Meksika (104 bin 242), İngiltere (57 bin 31), İtalya (52 bin 850), Fransa (50 bin 957), İran (46 bin 689), İspanya (44 bin 374), Rusya (38 bin 62), Arjantin (37 bin 941), Kolombiya (36 bin 19), Peru (35 bin 785), Güney Afrika (21 bin 289), Endonezya (16 bin 352), Belçika (16 bin 219), Almanya (15 bin 767), Polonya (15 bin 568), Şili (15 bin 235), Ekvador (13 bin 316), Türkiye (13 bin 14), Irak (12 bin 125), Kanada (11 bin 799), Ukrayna (11 bin 717) ve Romanya (10 bin 712)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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