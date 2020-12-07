Son dakika: - Son Dakika

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07.12.2020 09:39
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 67 milyon 393 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 67 milyon 393 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 541 bin 752 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 67 milyon 393 bin 283'e çıkarken, virüs saptanan 46 milyon 584 bin 229 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 15 milyon 159 bin 529 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 288 bin 906 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 677 bin 203), Brezilya (6 milyon 603 bin 540), Rusya (2 milyon 460 bin 770), Fransa (2 milyon 292 bin 497), İtalya (1 milyon 728 bin 878), İngiltere (1 milyon 723 bin 242), İspanya (1 milyon 699 bin 145), Arjantin (1 milyon 463 bin 110), Kolombiya (1 milyon 371 bin 103), Almanya (1 milyon 184 bin 845), Meksika (1 milyon 175 bin 850), Polonya (1 milyon 63 bin 449), İran (1 milyon 40 bin 547), Peru (973 bin 912), Türkiye (828 bin 295), Güney Afrika (814 bin 565), Ukrayna (813 bin 306), Belçika (591 bin 756), Endonezya (575 bin 796), Irak (564 bin 200), Şili (560 bin 382), Hollanda (557 bin 224), Çekya (546 bin 883) ve Romanya (513 bin 576)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (176 bin 962), Hindistan (140 bin 590), Meksika (109 bin 717), İngiltere (61 bin 245), İtalya (60 bin 78), Fransa (55 bin 155), İran (50 bin 310), İspanya (46 bin 252), Rusya (43 bin 141), Arjantin (39 bin 770), Kolombiya (37 bin 808), Peru (36 bin 274), Güney Afrika (22 bin 206), Polonya (20 bin 89), Almanya (19 bin 159), Endonezya (17 bin 740), Belçika (17 bin 320), Şili (15 bin 628), Türkiye (14 bin 900), Ekvador (13 bin 778), Ukrayna (13 bin 588), Kanada (12 bin 665), Irak (12 bin 432) ve Romanya (12 bin 320)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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