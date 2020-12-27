Son dakika! - Son Dakika

Son dakika!

27.12.2020 10:25
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Son dakika gelişmesine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 80 milyon 727 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 80 milyon 727 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 764 bin 794 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 80 milyon 727 bin 865'e çıkarken, virüs saptanan 56 milyon 919 bin 398 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 19 milyon 433 bin 847 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 339 bin 921 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 188 bin 392), Brezilya (7 milyon 465 bin 806), Rusya (3 milyon 21 bin 964), Fransa (2 milyon 550 bin 864), İngiltere (2 milyon 256 bin 5), Türkiye (2 milyon 133 bin 373), İtalya (2 milyon 38 bin 759), İspanya (1 milyon 869 bin 610), Almanya (1 milyon 643 bin 169), Kolombiya (1 milyon 584 bin 903), Arjantin (1 milyon 578 bin 267), Meksika (1 milyon 377 bin 217), Polonya (1 milyon 253 bin 957) ve İran (1 milyon 194 bin 963), Ukrayna (1 milyon 25 bin 989) ve Peru (1 milyon 6 bin 318)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (190 bin 815), Hindistan (147 bin 659), Meksika (122 bin 26), İtalya (71 bin 620), İngiltere (70 bin 405), Fransa (62 bin 573), İran (54 bin 574), Rusya (54 bin 226), İspanya (49 bin 824), Arjantin (42 bin 501), Kolombiya (41 bin 943), Peru (37 bin 414), Almanya (30 bin 157), Polonya (27 bin 61), Güney Afrika (26 bin 521), Endonezya (20 bin 994), Türkiye (19 bin 624), Belçika (19 bin 158), Ukrayna (17 bin 774), Şili (16 bin 404), Romanya (15 bin 108), Kanada (14 bin 800), Ekvador (13 bin 990), Irak (12 bin 767), Hollanda (10 bin 970) ve Çekya (10 bin 950)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! - Son Dakika


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