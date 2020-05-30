Son Dakika | AVCILAR'DA KISITLAMAYA SIKI DENETİM: YASAK VE KURALLARI İHLAL EDENLERE CEZA - Son Dakika

KORONAVİRÜS nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Avcılar D-100 Karayolu'nda yapılan denetimlerde yasaklara uymayan veya kurallara aykırı araçlarla trafiğe çıkan veya sürücü belgesiz sürücülere ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı görevliler, Avcılar Köprüsü altında gün boyu denetim yaptı. Denetimler sırasında bir markete mal taşıdığını belirten kamyon şoförü Sedat Demirsaplı'nın sokağa çıkma izin belgesi bulunmadığı tespit edildi. Umum Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca sürücüye ceza yazıldı. Demirsaplı, marketlerin akşam saatine kadar açık olduğu için trafiğe çıkmasının cezai işlem oluşturmayacağını düşündüğü için yola çıktığını söyledi.

Durdurulan kamyonet sürücüsü İsa Arslan'a otomobil ehliyeti bulunduğu tespit edilince, "Sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı araçları kullanma" suçundan 1228 TL para cezası kesilirken, 20 ceza puanı da verildi.

MUAYENESİZ ARAÇTA YOKLAMA KAÇAĞI, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ

Otomobil sürücüsü Emre Yaşar'ın sokağa çıkma izin belgesi bulunduğu halde ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Yaşar'ın geçmişte sürücü belgesi almaya hak kazandığı, stajyer sürücülük döneminde alkollü araç kullandığı tespit edilince bunun iptal edildiği, ayrıca askerlik yoklama kaçağı olduğu, yönetimindeki aracının da muayene tarihinin geçtiği belirlendi. Askerlik konusunda tutanak hazırlanırken, sürücüye iki ayrı trafik suçundan toplam 5 bin 236 TL para cezası kesildi. Ruhsat sahibi Hayrullah Aktürk'e de 2 bin 605 TL ceza uygulandı. Trafik polisi, Emre Yaşar'a yeniden ehliyet alması için başvuru yapması gerektiğini belirtirken, sürücü, pazartesi günü askerlik şubesine gideceğini belirtti.