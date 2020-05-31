Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞUYOR...
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katılıyor. Açılışta bir konuşma yapan Erdoğan, "Türkiye sahip olduğu sağlık alt yapısı ve genel sağlık sigortası sistemiyle salgın sürecinde dikkatleri üzerine toplamış bir ülkedir" derken "Salgın döneminde 2 ayı bulmadan hizmete sunduğumuz acil durum hastanelerinin örnek alınacak bir model olduğuna inanıyorum. Dünyada pek çok ülkenin geçici sahra ve prefabrik hastaneler kurarak çözmeye çalıştığı sorunu, biz çok daha kısa sürede kalıcı hastaneler inşa ederek aşmayı başardık. Bu sağlık kurumları
ülkemizin yüz akı olacaklardır. Hamdolsun burada oluşturduğumuz ilave kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının yayılma hızını kırdık." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, ""
Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konuşması
-Hastaneden detaylar
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:46 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞUYOR... - Son Dakika
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