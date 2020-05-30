Son Dakika | Tekirdağ'da arabalı açık hava sinema keyfi - Son Dakika

Tekirdağ'da korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için Süleymanpaşa Belediyesi arabalı açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar çok memnun kaldıklarını ifade ederek sinemanın keyfini çıkardı.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun zamandır sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Süleymanpaşa Sahil alanında arabalı açık hava sineması düzenlendi. Düzenlenen arabalı açık hava sinemasına çok sayıda vatandaş arabalarıyla katıldı. Belediye arabalarıyla film izlemeye gelen vatandaşlara ücretsiz çay, mısır ve su ikramında bulundu. Kurulan dev ekranın önüne dizilen yüzlerce araçta bulunan vatandaşlar mesafe kurallarına riayet ederek 'Bayi Toplantısı' isimli filmi izlemenin keyfini çıkardı. Yüzlercesi yan yana dizilip vatandaşların dev ekran karşısında film izlediği arabalar drone tarafından havadan görüntülendi.

"ORGANİZASYONLAR DEVAM EDECEK"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, film öncesi yaptığı açıklamada, "Öncellikle davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir gece olacak, emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. İnşallah bu organizasyonlar devam edecek. Korona ciddi manada yordu ve üzdü biliyorum. İnsanlarımız ciddi manada sıkıntı yaşadı. Evde hanımlar çocuklarla birlikte bunaldı. Bunaldığınız bu günlerde biraz değişiklik olsun diye aileleri sahile alalım. Hem korona ile alakalı tedbirleri elden bırakmadan, herkes kendi arabasının içerisinde rahat ve güzel bir akşam geçirsin istedik. İnşallah buna benzer organizasyonlar devam edecek. Değişik filmlerle karşınızda olmaya devam edecek" dedi.

DEVAMINI BEKLİYORLAR

Vatandaşlar etkinliğin çok güzel olduğunu ve yetkililerden böyle etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade ederek, "Teşekkür ederiz çok iyi düşünülmüş. Zamanımızda gördüğümüz ilk defa bir şey. Eğlenmemize devam edeceğiz" dedi.

(İHA)