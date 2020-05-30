Son Dakika | Yolun karşısına geçerken iş makinesinin altında kalan kadın öldü - ÇORUM - Son Dakika

Görgü tanıklarından Hakkı Yıldırım , AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kadın telefonla konuşarak yolun karşısına geçiyordu. Kepçe operatörü de kadını görmedi. Kepçenin kovası kafasına çarpınca kadın yere düştü. Sonra iş makinesi kadının üstünden geçti." ifadesini kullandı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adem Ç. yönetimindeki Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makinesi, Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Çorum 'da, yolun karşısına geçmek isterken iş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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