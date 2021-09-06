1,5 yıllık özlem sona erdi, sınıflarına geçen öğrencilerin ilk sözü: "Teşekkür ederiz bakan amaca"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de binlerce öğrenci bugün, 1,5 yıllık aranın ardından yeni tip koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullarda yüz yüze eğitime başladı. Sınıflarına geçen öğrenciler, hep bir ağızdan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "teşekkür ederiz bakan amca" dedi.

Kırıkkale'de binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde okulların yolunu tuttu, ilk ders zili ile yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler ilk olarak sıraya girdi, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi. Haftada 5 gün tam zamanlı eğitim görecek öğrenciler, 1,5 yıldır ayrı kaldıkları okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Sınıflarda sıralarına geçen öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. Sınıflarına geçen öğrenciler, hep bir ağızdan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "teşekkür ederiz bakan amca" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Şehit Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle yakından ilgilendi, sınıflarda da çikolata ikram etti.

Törende konuşan Tüfekçi, "2021-2022 eğitim öğretim yılı sağlıkla huzurla nasıl başladıysa öyle bitsin. Ben tekraren aramıza katılan miniklere hoş geldiniz diyorum. Saygı değer velilerimize de şunu unutmamalarını istiyorum; emanetiniz, emanetimizdir. Biz bundan sonraki süreçte çocuklarımızın sonuna kadar yanındayız. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum" dedi.