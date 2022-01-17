Son Dakika! 1-7 Ocak'ta vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz hangisi? Bakan Koca paylaştı - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

EN ÇOK ARTIŞIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 İL

Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 ili de paylaşan Koca'nın tweet'inde şu ifadeler yer aldı: "1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Ülkemizde son 24 saatlik verilere göre, 54 bin 100 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 177'den 136'ye yükseldi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 68 bin 895 olurken toplam 364 bin 426 PCR testi yapıldı. Dün tabloyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Koca, "Süreci makul şekilde yönetme çabası bizi bugün normale yaklaştırdı. Ne endişe, ne gevşeme! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız." ifadelerini kullandı.