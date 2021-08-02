1 kişinin öldüğü feci kazada yaralı sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yabancı plakalı lüks otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralı sayısı 9'a yükseldi. Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri de belli oldu.

Kaza, Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ersin B. idaresindeki yabancı plakalı lüks otomobil ile Bekir A. (62) idaresindeki 54 HC 013 plakalı Renault marka otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada s2'si çocuk toplam 10 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan 66 yaşındaki Hatice Kılıç kaldırıldığı Kocaali Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Eymen A. (7), Betül A. (15), Bekir A. (62), Ersin B. ile eşi Ümmühan B., Medeni D., Betül B., Beyza B. ve Zeynep Y.'nin ise çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA