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1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

27.09.2021 23:05

1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi gecesi 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi gecesi 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçtiğimiz Cumartesi gecesi ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında patpat sürücüsü Mustafa Yaman hayatını kaybederken, Cüneyt A. ve Atalay A. ise yaralandı. Kaza anı ise Kepez Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Kepez istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Mustafa Yaman idaresindeki halk arasında patpat olarak bilinen tarım aracının, Solak yol ayrımı mevkiine geldiğinde aşırı hız nedeniyle kaldırıma çarparak takla attığı, bu sırada aynı istikamette ilerleyen Eren K. idaresindeki 67 TL 227 plakalı Opel marka otomobile de çarptığı görülüyor.

1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Zonguldak, Cumartesi, Ereğli, Kepez, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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