1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede - Son Dakika
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1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede

21.04.2022 11:15

AFYONKARAHİSAR'da, internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle ülke genelinde 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR'da, internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle ülke genelinde 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında kentte 'çağrı merkezi' adıyla faaliyet gösteren iş yerini takibe aldı. Ekipler, çağrı merkezinden telefonla aradıkları esnaftan internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle para talep eden şüphelileri tespit etti. Ülke genelinde 5 bin 321 esnafın toplam 1 milyon 271 bin lirasının dolandırıldığını belirleyen ekipler, salı günü kentte 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda Ş.A., T.A., G.C., G.A., E.G., M.O., G.Y., K.A. ve A.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 banka ile 3 ödeme kuruluşu hesabındaki paralarına da el koyuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede
1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede
1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede
1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede
1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede
1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede
1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede
1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede
1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede
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Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 zanlı adliyede Son dakika haber... 'BAHAR TEMİZLİĞİ' OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE Son dakika haber... 'BAHAR TEMİZLİĞİ' OPERASYONU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1,2 milyon liralık esnaf dolandırıcılığının şüphelileri adliyede - Son Dakika
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