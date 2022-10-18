Son Dakika | 1 öğrencinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son Dakika | 1 öğrencinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

18.10.2022 10:26
Son Dakika | 1 öğrencinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya karıştıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 kişiden 1'inin tutuklandığını açıkladı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya karıştıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 kişiden 1'inin tutuklandığını açıkladı.

Kavga edenlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında bulunduklarını gösterir herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilen açıklamada, "16 Ekim 2022 tarihinde saat 17.50 sıralarında ilimiz Bağlar ilçesi Rihan Parkında iki grup arasında çıkan kavga neticesinde dört şahıs kesici aletle yaralanmış, yaralılardan birisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, olaya karışan 5 suça sürüklenen çocuk suç aletleriyle birlikte yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, şüphelilerden E.İ.N. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, diğer dört suça sürüklenen çocuk adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Olayda kesici alet kullanan E.İ.N.'nin ve beraberindeki diğer dört suça sürüklenen çocuğun uyuşturucu suçlarından herhangi bir kayıtlarının bulunmadığı gibi yapılan araştırmalarda olay esnasında uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında bulunduklarını gösterir herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Yürütülen soruşturmada alınan ifadelerde de konunun uyuşturucuyla ilgili olduğuna dair herhangi bir şüpheli ya da müşteki beyanı bulunmamaktadır" denildi.

"Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor"

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada il genelinde gençleri uyuşturucudan korumaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce ilimizde gençlerimizi uyuşturucu madde bağımlılığından korumaya yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. İlimiz genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları bünyesinde "Narko-Alan Diyarbakır Projesi" ve "Kökünü Kurutma Operasyonu" gibi ülke çapında örnek gösterilen uygulamalar yapılmakta olup, vatandaşlarımızın da kıymetli destekleriyle bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Halkımızın sosyal medya mecralarında kasıtlı olarak üretilen asılsız haberlere itibar etmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | 1 öğrencinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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